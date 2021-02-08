Йошкар-Ола

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей 94

г. Йошкар-Ола, ул. Строителей 94

Строительство нефтебаз под ключ Представительства в России и Ближнем Зарубежье
zavodeo@bk.ru

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Монтаж резервуаровСварка металлов и сплавов Теплоизоляция резервуаровВальцовка металлаГибка металлаАнтикоррозионное покрытие
    Только в этом 2021 году!

    Любую продукцию нашего Завода сделаем по ценам ниже, чем Вы найдете у других производителей!

    Звоните и заказывайте!

    Емкостное оборудование, котельное оборудование, металлоконструкции

     от  «Завода ёмкостного оборудования» - ЛИДЕРА ОТРАСЛИ 2014 г.

    Завод признан лучшим налогоплатильщиком 2015 г. с национальным 
    знаком качества "ВЫБОР РОССИИ"
    Компания приглашена к участию в конкурсе 

    «100 лучших предприятий и организаций России – 2016»

    Президент компании Сибагатуллин Альберт Фаилевич включен в национальный список номинантов
    Всероссийской почетной премии "Руководитель года - 2016"  
    и "Почетный гражданин России"  
    "Всеросийский бизнес-рейтинг" на основании государственной статистики признал наш завод "Лидером отрасли 2017 года"

    Емкостное оборудование для приема, хранения и раздачи нефтепродуктов и других жидкостей для различных отраслей промышленности.
    Помимо емкостного оборудования мы занимаемся разработкой, изготовлением 
    и монтажом несущих и ограждающих металлоконструкций зданий и сооружений производственного назначения. Для котельных мы также производим емкостное оборудование и дымовые трубы.

    Одной из лучших компания признана в регионе и номинирована в качестве
    лауреата     Всероссийской отраслевой премии "Импортозамещение - 2016"

    Лауреат регионального конкурса "Лучший товар года. ПФО-2016"

    РГСП

    РГСП – резервуары горизонтальные стальные цилиндрические для подземной установки (с подогревом и без подогрева).

    РГСн

    РГСН – резервуары горизонтальные стальные цилиндрические для наземной установки (с подогревом и без подогрева).

    РВС

    РВС – резервуары стальные вертикальные цилиндрические.

    Полуприцеп-цистерна

    Полуприцеп-цистерна - часть технологической системы автомобильной газозаправочной станции (АГЗС)

    06.04.2020 г. наш Завод запустил в эксплуатацию установку рулонирования РВСов (См. видео)

    Установка рулонирования РВСов.
    Установка рулонирования РВСов.
    Установка рулонирования РВС
    Установка рулонирования
    Установка рулонирования рвс
    Установка рулонирования рвс в Йошкар-Оле
    РГСД

    РГСД – резервуары горизонтальные двустенные

    ЕП

    ЕП – емкости подземные горизонтальные дренажные без подогрева.

    Шаровые резервуары.

    Шаровые резервуары.

    Котельное оборудование

    Блочные котельные установки
    Дымовые трубы, дымоходы.
    Деаэраторы, барботёры т.п.

    Сливоналивные эстакады

    Сливоналивные эстакады по проектной документации заказчика или по собственным чертежам

    Силоса

    Силоса - для сыпучих материалов

    Сжатые сроки

    Не устраивают сроки производства на других заводах?

    Мы предлагаем сжатые сроки производства,

    всего 1 месяц вместе с проектом

    Мобильное производство

    Мобильное производство

     Вы не можете ждать, когда мы закончим предыдущий заказ и возьмемся за Ваш?

    Благодаря мобильному производству мы можем быстро перенастроить производственные процессы и брать срочные заказы без ущерба для плановых.

    Приемлемые цены

    Вы получите высокое качество за приемлемую цену

    Если после заказа наших резервуаров Вы найдете дешевле такого же качества, мы готовы вернуть Вам 110% от оплаченной суммы

    Есть вопросы? Не нашли что нужно?
    Свяжитесь с нами любым удобным способом.

    Свяжитесь с нами любым удобным способом и мы предоставим всю необходимую информацию:

     
    8 800 222-27-01

    звонок бесплатный

     
    zavodeo@bk.ru

    по всем вопросам

     

    пн-пт 09:00 - 18:00

    сб-вс: выходной

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    Выполненные работы

    • SAM 7101

      25.01.2021 отгрузка 12 куб Шелангер

    • SAM 6892

      24.12.2020 отгрузка ОГ-200

    • SAM 6832

      22.12.2020 отгрузка сборников 18-2 и 18-3 Цемек

    • SAM 6779

      18.12.2020 отгрузка РВС-3000 №3881 и РВС-3000 №3882

    • SAM 6686

      11.12.2020 отгрузка РВС 500
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