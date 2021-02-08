Завод признан лучшим налогоплатильщиком 2015 г. с национальным
знаком качества "ВЫБОР РОССИИ"
Компания приглашена к участию в конкурсе
«100 лучших предприятий и организаций России – 2016»
Президент компании Сибагатуллин Альберт Фаилевич включен в национальный список номинантов
Всероссийской почетной премии "Руководитель года - 2016"
и "Почетный гражданин России"
"Всеросийский бизнес-рейтинг" на основании государственной статистики признал наш завод "Лидером отрасли 2017 года"
Емкостное оборудование для приема, хранения и раздачи нефтепродуктов и других жидкостей для различных отраслей промышленности.
Помимо емкостного оборудования мы занимаемся разработкой, изготовлением
и монтажом несущих и ограждающих металлоконструкций зданий и сооружений производственного назначения. Для котельных мы также производим емкостное оборудование и дымовые трубы.
Одной из лучших компания признана в регионе и номинирована в качестве
лауреата Всероссийской отраслевой премии "Импортозамещение - 2016"
Лауреат регионального конкурса "Лучший товар года. ПФО-2016"
РГСП – резервуары горизонтальные стальные цилиндрические для подземной установки (с подогревом и без подогрева).
РГСН – резервуары горизонтальные стальные цилиндрические для наземной установки (с подогревом и без подогрева).
РВС – резервуары стальные вертикальные цилиндрические.
Полуприцеп-цистерна - часть технологической системы автомобильной газозаправочной станции (АГЗС)
РГСД – резервуары горизонтальные двустенные
ЕП – емкости подземные горизонтальные дренажные без подогрева.
Шаровые резервуары.
Блочные котельные установки
Дымовые трубы, дымоходы.
Деаэраторы, барботёры т.п.
Сливоналивные эстакады по проектной документации заказчика или по собственным чертежам
Силоса - для сыпучих материалов